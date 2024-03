Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ontex: dans le top 10 des déposants de brevets en Belgique information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Ontex annonce s'être assuré une place dans le top 10 des déposants belges auprès de l'Office européen des brevets (OEB) pour l'année 2023, pour la deuxième année consécutive.



En maintenant sa position de numéro 8, Ontex réaffirme son engagement dans la R&D pour l'amélioration des soins pour bébés, soins féminins et soins pour adultes.



Le quatrième trimestre 2023 a été marqué par une forte augmentation des dépôts et des octrois de brevets pour Ontex, battant son propre record de nombre de demandes.



Ontex détient actuellement plus de 600 brevets et demandes et a ajouté 15 nouvelles familles de brevets à son portefeuille en 2023.





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -0.14%