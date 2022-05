Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex: confirme des discussions avec AIP information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - A la suite de récentes informations de presse, Ontex Group confirme avoir engagé des discussions préliminaires avec American Industrial Partners ('AIP') concernant un éventuelle transaction pouvant déboucher sur un regroupement d'entreprises avec la société de portefeuille d'AIP, Attindas.



'Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts et aucun accord n'a été conclu quant à la structure ou aux conditions d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, si tel est le cas, à quelles conditions', précise toutefois le groupe.







Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +12.11%