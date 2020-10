Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : changements au conseil d'administration Cercle Finance • 12/10/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Ontex annonce des changements à son conseil d'administration, avec le départ de Gunnar Johansson qui y était président du comité des rémunérations et des nominations depuis six ans. Il sera remplacé à ce poste par Esther Berrozpe, administratrice indépendante. Le conseil a aussi décidé de coopter Frédéric Larmuseau comme administrateur indépendant non exécutif, nomination qui sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il était jusqu'à récemment directeur général de Jacobs Douwe Egberts. Par ailleurs, le groupe belge de produits d'hygiène indique que son conseil d'administration a décidé de se doter en son sein d'un comité stratégique, présidé par le président du conseil, avec pour but de le conseiller sur la stratégie à moyen et long termes.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +3.79%