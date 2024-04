Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ontex: cession de l'activité algérienne finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ontex annonce avoir finalisé la cession de son activité algérienne à Hygianis SPA, son distributeur local depuis plus de 20 ans, une transaction qui comprend son site de production en Algérie ainsi que les exportations associées dans certains pays voisins.



'L'opération nous permet de mieux nous concentrer sur nos marchés principaux d'Europe et d'Amérique du Nord, où nous disposons d'un potentiel de croissance et d'amélioration de marge significatif', explique son CEO Gustavo Calvo Paz.



La transaction doit générer pour le fabricant belge de produits d'hygiène, des recettes avant impôts et coûts de transaction d'environ 25 millions d'euros en numéraire, sous réserve d'ajustements de clôture usuels.





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -0.88%