Onsemi progresse après avoir dépassé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre grâce à la stabilisation de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fabricant de puces EV Onsemi

ON.O augmentent de 8,4 % à 51,05 $

** ON a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations lundi

** ON prévoit un chiffre d'affaires de 1,47 à 1,57 milliard de dollars pour le troisième trimestre, le point médian étant supérieur aux estimations de LSEG de 1,50 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars réalisé par ON au deuxième trimestre est supérieur aux prévisions de 1,45 milliard de dollars

** ON déclare voir des "signes de stabilisation" sur les marchés finaux

** La société prévoit un bénéfice ajusté au troisième trimestre entre 54 cents et 64 cents par action, contre une estimation de 59 cents

** ON en baisse de ~19,6 % depuis le début de l'année