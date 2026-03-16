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OneMain poursuivie par des États américains pour avoir vendu des produits complémentaires cachés et perçu des commissions exorbitantes
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des paragraphes 2 et 3)

OneMain Financial OMF.N a été poursuivie lundi par 12 procureurs généraux d'États américains, qui accusent la société de services financiers d'avoir ajouté des produits cachés à des prêts pour soutirer des centaines de millions de dollars de frais inutiles aux consommateurs, a déclaré lundi la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, dans un communiqué de presse.

Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible. La procureure générale du New Jersey a retiré de son site web un communiqué de presse annonçant l'action en justice peu après la publication du communiqué.

OneMain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

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