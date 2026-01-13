Onebrief évalué à plus de 2 milliards de dollars lors du dernier tour de table

La plateforme militaire Onebrief a annoncé mardi avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars à l'issue du tour de table.