Oncodesign : une nouvelle administratrice indépendante

(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé mardi la nomination d'Aline Aubertin en qualité de nouvelle administratrice indépendante, en remplacement de Karine Lignel qui représentait CM-CIC, l'investisseur historique de la société, depuis 2008. Le groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision met en avant l'expertise d'Aline Aubertin dans le domaine du développement international de grands groupes spécialisés dans les sciences de la vie, un 'atout majeur' en vue d'accompagner son développement, souligne-t-il dans un communiqué. Selon sa page LinkedIn, Aline Aubertin est actuellement la directrice des achats globaux de GE Healthcare, la branche de santé du groupe industriel américain General Electric.

