Oncodesign: Servier lève une option dans Parkinson

(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé mardi que Servier avait levé son option de licence exclusive mondiale sur leur programme en commun dans le traitement de la maladie de Parkinson.



La levée de cette option concerne une molécule inhibitrice de la cible LRRK2 issue de la technologie Nanocyclix d'Oncodesign, susceptible de pouvoir ralentir la progression de la maladie.



Cette décision va déclencher le versement par Servier d'un paiement d'étape de 7 millions d'euros à Oncodesign, mais le laboratoire pourrait verser au total jusqu'à 320 millions d'euros en paiements d'étapes de R&D, réglementaires et commerciales, sans compter les redevances éventuelles sur les futures ventes.



Servier et Oncodesign avaient conclu en 2019 un accord de recherche et développement sur les inhibiteurs de la kinase LRRK2 en tant qu'agents thérapeutiques potentiels de la maladie de Parkinson.



