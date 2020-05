ONCODESIGN s'allie au chinois HitGen dans le cadre de l'IDDS

(AOF) - Oncodesign et la société chinoise HitGen ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la "Drug Discovery" intégrée (IDDS) nommée "DRIVE-for small molecules" visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes. DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.

A travers cette alliance, HitGen apportera la puissance de sa plateforme technologique de chimiothèques codées par ADN (DEL) et sa diversité de librairies DEL de composés chimiques dotés de propriétés pharmacologiques d'intérêt. Cette technologie suscite un grand engouement de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique depuis quelques années, grâce à l'identification de nouveaux ligands spécifiques de nouvelles cibles thérapeutiques.

Oncodesign poursuivra le processus de drug discovery en s'appuyant sur ses plateformes technologiques innovantes, sa solide expérience dans la découverte de médicaments, et son expertise biologique reconnue dans le domaine du cancer et des maladies inflammatoires, pour concevoir et fournir des têtes de série chimique jusqu'à la sélection de candidat-médicaments de qualité et la réalisation de leur dossier d'IND (Investigational New Drug).

Ce partenariat stratégique de service permet à Oncodesign de renforcer son offre IDDS initiale, depuis l'identification des cibles jusqu'au dossier de demande d'autorisation d'essai clinique chez l'Homme. Ces expertises conjointes permettront à la clientèle pharmaceutique de capitaliser sur la plateforme technologique d'HitGen conjuguée à la capacité de découverte de médicaments d'Oncodesign dans des domaines thérapeutiques importants dans le but de découvrir et de faire progresser de nouveaux candidat-médicaments vers une preuve de concept clinique.

