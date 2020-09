ONCODESIGN procède à une augmentation de capital réservée au Comité de Direction

(AOF) - Oncodesign, groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital réservée au profit de membres du Comité de Direction. Le Conseil d'Administration, réuni le 10 septembre 2020, a en effet décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 300 000 euros, par l'émission de 30 000 actions nouvelles, à un prix unitaire (prime d'émission incluse) de 10 euros, soit une prime de 1,2% par rapport au cours de clôture précédent la décision d'émission.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,99%.

Les membres du comité de Direction concernés, qui ont pris l'engagement de conserver nominativement les actions souscrites jusqu'au 1er janvier 2024 inclus, sont Thierry Billoué (Directeur Ressources Humaines), Stéphane Gérart (Directeur BU Intelligence Artificielle), Arnaud Lafforgue (Directeur Financier), Xavier Morge (Directeur Corporate Business Development) et Fabrice Viviani (Directeur de la BU Service).

Le conseil d'administration a également décidé de procéder à des attributions gratuites d'actions et à des options de souscription d'actions dans le cadre de la mise en place au sein de la Société de plans d'incentive à long terme à destination des membres du comité de direction générale d'Oncodesign.

Ainsi, 1 action gratuite sera attribuée pour 2 actions souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital précitée, comportant une période d'acquisition allant de la décision d'attribution jusqu'au 1er janvier 2024 inclus et une période de conservation de 2 ans à compter de l'acquisition, sans condition de performance.

De plus, 2 options de souscription seront attribuées pour chaque action souscrite dans le cadre de l'augmentation de capital précitée, pour une durée de 8 ans environ (comprenant une période de vesting jusqu'au 1er janvier 2024 inclus et une période d'exercice dans les 5 ans suivants) et pour un prix d'exercice de 10 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS