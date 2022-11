Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oncodesign PM: levée de fond, transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 13:23









(CercleFinance.com) - Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du DPS pour un montant d'environ huit millions d'euros, avec délai de priorité pour les actionnaires.



L'offre globale porte sur un nombre maximum de 9.756.097 actions nouvelles à émettre à un prix ferme de 0,82 euro par action. Elle est garantie pour environ 75% du montant total par des engagements de souscription.



Par ailleurs, OPM fait part du transfert de ses actions existantes d'Euronext Access + Paris vers Euronext Growth Paris, où elles seront cotées à compter du 23 novembre, pour bénéficier d'une visibilité accrue et d'un accès direct aux marchés financiers.





Valeurs associées ONCODESIGN PM Euronext Paris 0.00%