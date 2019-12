ONCODESIGN : ODS-101 est sélectionné comme candidat-médicament

(AOF) - Oncodesign annonce la sélection de l'inhibiteur de la kinase RIPK2 (ODS-101) comme candidat-médicament pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. " RIPK2 est un élément clé dans l'activation de la voie de signalisation NOD (Nucleotide-binding Oligomerization Domain proteins), qui joue un rôle central dans le mécanisme de défense contre les infections bactériennes ", a expliqué le groupe biopharmaceutique.

Chez l'homme, la signalisation NOD dérégulée est associée à de nombreuses maladies auto-immunes et inflammatoires, dont la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le syndrome de Blau et la sarcoïdose précoce. Il existe d'autres indications potentielles pour les composés inhibiteurs d'un système RIPK2/NOD dérégulé : la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques, entre autres. La découverte de l'ODS-101 permettra à Oncodesign d'explorer plus en détail ces différentes indications potentielles.

En juin dernier, Oncodesign avait annoncé l'avancement de son programme d'inhibiteurs RIPK2 au stade de pré-candidat. Au cours des six derniers mois, ODS-101 a rempli tous les critères requis pour être sélectionné comme candidat-médicament.

Aujourd'hui, Oncodesign a sélectionné ODS-101 comme premier inhibiteur RIPK2 par voie orale, pour entrer en développement préclinique réglementaire avec pour objectif le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique dès 2021.

Les maladies auto-immunes et inflammatoires (MAII) comptent plus de 150 maladies, et touchent 5 à 7% de la population dans les pays occidentaux. Elles constituent le plus large marché pharmaceutique en termes de revenus ; celui-ci s'établissait à 143 milliards de dollars en 2018. Cependant, les traitements actuels n'apportent que des réponses partielles, et un besoin important en thérapies complémentaires subsiste.