Oncodesign : le titre monte après un accord de collaboration

(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé jeudi la signature avec le sud-coréen TiumBio d'une collaboration en matière de recherche et développement (R&D) portant sur le traitement de la fibrose. Dans le cadre de cet accord, Oncodesign sera responsable de l'identification, de la synthèse chimique et de l'optimisation des candidats médicaments, tandis que TiumBio se chargera de l'évaluation avancée des produits. Cette phase initiale sera entièrement financée par TiumBio. En outre, TiumBio a obtenu une option exclusive pour décrocher les droits mondiaux de développement et de commercialisation des candidats médicaments découverts, une fois les critères de réussite atteints. Si les conditions financières relatives à cette option, qui pourrait être levée dès l'année prochaine, n'ont pas été divulguées, cela n'empêchait pas le titre Oncodesign de progresser de plus de 3,5% jeudi à la Bourse de Paris. La fibrose est une lésion d'un organe donné, susceptible d'atteindre de nombreux tissus et d'aboutir à la perte de leurs fonctions.

Valeurs associées ONCODESIGN Euronext Paris +2.59%