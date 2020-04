ONCODESIGN: le résultat passe en positif et maintien des objectifs malgré le covid-19

(AOF) - Oncodesign a publié un résultat net consolidé 2019 de 1,62 million d'euros, après une perte de 3,15 millions en 2018. Le groupe retrouve ainsi l'équilibre financier un an avant son objectif. Les revenus d'exploitation sont en hausse de 21% à 40 millions d'euros, portés par une croissance organique du chiffre d'affaires de 34% à 27 millions. Celui-ci affiche une troisième année consécutive de forte hausse, portant ainsi le taux de croissance annuel moyen à +25% depuis 2017. Le chiffre d'affaires service (21,1 millions d'euros) a progressé de 11%, dont 27% en Amérique du Nord.

Philippe Genne, Président-Directeur Général d'Oncodesign, a déclaré : " 2019 est une année exceptionnelle marquée par des réalisations stratégiques majeures. Nous avons atteint la barre symbolique des 40 millions d'euros de revenus d'exploitation après 3 années de forte croissance, tout en dépassant le seuil de rentabilité. Ces performances financières ont accompagné la montée en puissance de notre portefeuille clinique."

Pour le moment, le groupe estime que la crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur ses activités, mais qu'il est difficile, en l'état actuel, d'estimer son impact final sur le carnet de commandes, le chiffre d'affaires et l'activité des laboratoires. Dans ces conditions et à ce jour, pour 2020, Oncodesign maintient son objectif de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et la rentabilité nette positive annoncée il y a 4 ans, au bénéfice du " business model " hybride.

AOF - EN SAVOIR PLUS