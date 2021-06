Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oncodesign : lancement d'une nouvelle offre intégrée Cercle Finance • 29/06/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle offre intégrée allant de la découverte de produits radiopharmaceutiques jusqu'à la phase clinique. La société biopharmaceutique précise que le lancement de ce service, baptisé 'Drive-MRT', s'opère dans le cadre d'une collaboration stratégique avec Covalab, CheMatech et ABX-CRO, trois autres acteurs de la médecine de précision. Dans son communiqué, Oncodesign dit aujourd'hui se poser en 'champion' du nouveau segment de marché émergent représenté par les petites molécules chimiques. Son offre englobe la découverte de la cible, la génération de vecteurs radiopharmaceutiques ainsi que leur développement clinique en oncologie. L'action Oncodesign s'inscrivait en hausse de 5% mardi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.

Valeurs associées ONCODESIGN Euronext Paris +4.75%