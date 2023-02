Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oncodesign: lancement d'un essai clinique dans les MICI information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé hier soir l'entrée en développement clinique de son second candidat médicament, avec le dosage d'un premier patient dans le cadre d'un essai de Phase 1.



L'étude doit porter sur son inhibiteur de RIPK2, ODS-101, un nouvel agent thérapeutique destiné au traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn.



L'objectif de l'entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la médecine de précision est de financer le développement de cette molécule issue de sa plateforme technologique Nanocyclix jusqu'à la preuve du concept clinique en Phase 2a, prévue courant 2024.



Auparavant, Oncodesign compte déterminer l'indication clinique la plus adaptée dans la poursuite de cette phase I avant se mettre à la recherche d'un partenaire pharmaceutique par la suite.



Oncodesign avait déjà annoncé, en septembre dernier, l'entrée en phase clinique de son premier candidat-médicament, un traitement contre la maladie de Parkinson développé en partenariat avec le laboratoire Servier.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Oncodesign progressait de 3,9% vendredi dans le sillage de cette annonce.





