Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oncodesign: l'OPAS démarre le 25 novembre information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Oncodesign, déposée par Société Générale pour le compte de la SAS Cancer Buster Bidco sera ouverte du 25 novembre au 8 décembre inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 14,42 euros les 1.855.861 actions existantes non détenues par lui, soit 26,85% du capital, ainsi que les 18.480 actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de souscription d'actions.



Cancer Buster Bidco a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, au même prix de 14,42 euros par action.





Valeurs associées ONCODESIGN Euronext Paris -0.14%