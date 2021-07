Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oncodesign : forte augmentation du C.A. semestriel information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Oncodesign s'inscrit en hausse de plus de 2% jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une forte augmentation de son chiffre d'affaires sur le 1er semestre. La société biopharmaceutique, spécialisée dans la médecine de précision, dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 15,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice. Dans son communiqué, l'entreprise évoque une performance 'remarquable' rendue possible par son activité de services, qui a connu une croissance organique 'record', tant au niveau du chiffre d'affaires externe (+38% à 12,6 millions d'euros) que de son carnet de commandes (+33%). Au 30 juin, le niveau de trésorerie d'Oncodesign atteignait 27 millions d'euros, un chiffre qui intègre la totalité des 15,9 millions d'euros perçus au titre du PGE (Plan Garanti par l'Etat) obtenu en septembre 2020. Ce chiffre ne tient pas compte en revanche du paiement d'étape de deux millions d'euros lié au succès du programme LRRK2 (maladie de Parkinson) et au choix du candidat par les laboratoires Servier.

