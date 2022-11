Oncodesign annonce son augmentation de capital et son transfert sur Euronext Growth Paris

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine, entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques (la « Société »), annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 8 millions d'euros, avec délai de priorité pour les actionnaires, ainsi que le transfert de ses actions existantes (les « Actions Existantes ») du marché Euronext Access + Paris vers le marché Euronext Growth Paris.

Euronext Paris S.A. a autorisé, en date du 17 novembre 2022, le transfert de la cotation des actions ordinaires de la société OPM d'Euronext Access + Paris vers Euronext Growth Paris. Les actions OPM existantes seront cotées sur Euronext Growth Paris à compter du 23 novembre 2022.

L'admission des actions d'OPM sur Euronext Growth Paris permettra à la société de bénéficier d'une visibilité accrue auprès de potentiels partenaires et investisseurs et d'un accès direct aux marchés financiers, lui permettant de mener et d'accélérer, de façon autonome, sa stratégie de développement.

A l'issue de la période de souscription de l'Offre, la société prévoit la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, ce qui permettra un passage en continu de la cotation des actions OPM sur le marché Euronext Growth Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.