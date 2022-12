Oncodesign annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant de 8 millions d’euros

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant de 8 millions d’euros pour une demande totale de 10,3 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 128% par rapport au montant de l'offre. Cette entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques « fête en fanfare son arrivée sur Euronext Growth » selon les termes de son PDG Philippe Genne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.