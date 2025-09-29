 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Once Upon a Farm, la société de produits alimentaires pour bébés de Jennifer Garner, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

L'entreprise d'aliments biologiques pour bébés Once Upon a Farm a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, après un ralentissement au début de l'année dû à l'incertitude de la politique commerciale.

Once Upon a Farm sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "OFRM".

Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA et William Blair figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

En 2017, l'actrice américaine Jennifer Garner et John Foraker, l'ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, ont rejoint la société en tant que cofondateurs.

Garner est connue pour son travail dans la série télévisée "Alias" et dans des films tels que "Dallas Buyers Club" et "Catch Me If You Can".

