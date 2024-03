Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Once d'Or : second débordement des 2.100$ de l'histoire information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - L'Once d'Or matérialise le second débordement des 2.100$ de l'histoire : la 1ère occurrence remonte au 4 décembre 2023.

L'once vient de grimper de +3,6% en 3 séances et soulève la résistance majeure des 2.077$ du 27/12/2023.

La dernière oscillation valide mécaniquement un objectif de 2.180$... mais le franchissement d'une résistance majeure long terme (2.030/2.050$, remontant au 5/8/2020) augure plutôt d'un objectif au-delà des 2.4530$ (après le rebond sur 1.630$ du 21/9 et 19/10/2022).

Il devient urge t de s'interroger sur les raisons de ce rallye alors même que les aux longs sont au plus haut -ou quasi- depuis le 27/12/2023.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.