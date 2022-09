Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Once d'Or (en $) : attention danger sous 1.675$/Oz information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 19:02









(CercleFinance.com) - L'Or a été victime d'une grosse attaque à 16H30 ce 15 septembre avec l'enfoncement apparemment délibéré -sans catalyseur évident- du seuil '1.692$' et jusqu'à faire tester 1.772$ 20 minutes plus tard.



L'Once d'Or (en $) est en danger sous 1.675$/Oz: le plancher majeur du 21 juillet 2022 et 8 ou 30 mars 2021.

Le support suivant se situe à 1.560$, niveau qui correspond à une résistance datant d'août 2019 et à un support qui remonte à décembre 2011, revu en mai 2012.

Le principal support ascendant long terme gravite vers 1.430$ et se hissera progressivement vers 1.470$ d'ici fin 2022.

Attention au 'bear' trap sous 1.680$, la tentation de déclencher des 'stops' (baissier chez les petits porteurs) afin de réduire les 'shorts' (des gros intervenants travaillant cet actif à la baisse de concert avec la FED).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.