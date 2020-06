Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client On ne peut pas exclure que la BCE achète un jour des actions, dit Holzmann Reuters • 07/06/2020 à 11:12









VIENNE, 7 juin (Reuters) - "Il ne faut jamais dire jamais", répond Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, à la question de savoir si la BCE pourrait un jour élargir ses rachats de titres aux actions, et ne plus seulement les limiter aux obligations souveraines ou d'entreprises. Cette question n'a toutefois pas encore été discutée, ajoute le gouverneur de la banque centrale autrichienne dans une interview parue dimanche dans le journal Die Presse. La BCE a décidé jeudi d'augmenter de 600 milliards d'euros, pour le porter à 1.350 milliards, le montant de son programme d'achats de dettes sur les marchés visant à soutenir l'économie de la zone euro face au choc provoqué par la pandémie de coronavirus. "Il ne faut jamais dire jamais. Si la nécessité est là, cette discussion devra assurément avoir lieu. Mais actuellement cette discussion n'existe pas", a dit Robert Holzmann à Die Presse, en réponse à une question sur la possibilité pour la BCE de commencer à acheter aussi des actions. Alors que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a fait de la question du changement climatique une priorité, le gouverneur de la banque centrale autrichienne se montre plus prudent. "Il y a des idées sur le fait de devenir plus verts. Il faut cependant être très prudents parce qu'avec ces instruments, le marché est encore souvent très petit et peu liquide", a déclaré Robert Holzmann, en référence apparemment aux obligations "vertes". (Francois Murphy version française Bertrand Boucey)

