On Holding : une belle foulée, mais des perspectives qui piétinent

Le fabricant suisse de chaussures de sport dépasse les attentes au troisième trimestre et relève ses prévisions de marge. Mais cette performance est gonflée par des remboursements exceptionnels de droits de douane américains, tandis que les perspectives de croissance restent inchangées. Le titre abandonne environ 7% à l'ouverture de Wall Street.

Les records ne suffisent plus à convaincre les investisseurs. On Holding a publié ce mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 931,4 millions de francs suisses (MCHF), en hausse de 17,2% sur un an, soit 17,8% à taux de change constants. Le montant dépasse de justesse les 931,2 MCHF attendus par les analystes selon FactSet.

Le bénéfice net progresse de 36,9%, à 162,8 MCHF, tandis que le bénéfice ajusté par action atteint 0,54 CHF, contre 0,39 CHF anticipé. Un dépassement spectaculaire en apparence, qui mérite toutefois d'être relativisé.

Une rentabilité record, mais un coup de pouce exceptionnel

La marge brute atteint 72,6%, un niveau historique pour On, contre 65,7% un an plus tôt. Le groupe profite de son positionnement haut de gamme, d'une discipline commerciale qui limite les promotions et de la progression de ses ventes directes aux consommateurs.

Mais cette marge exceptionnelle intègre 52,6 MCHF de remboursements de droits de douane américains. Sans cet élément ponctuel, elle ressort à 66,9%. La rentabilité sous-jacente progresse donc bien, mais dans des proportions nettement moins spectaculaires.

Même constat pour l'Ebitda ajusté, qui bondit de 42,7%, à 256,8 MCHF, pour une marge de 27,6%. Hors remboursement, cette dernière retombe à 21,9%. L'amélioration opérationnelle est réelle, mais le caractère exceptionnel d'une partie des bénéfices réduit la portée du dépassement des attentes.

Pour l'ensemble de 2026, On relève sa prévision de marge brute à environ 66% hors remboursements douaniers, contre au moins 65% précédemment. En revanche, son objectif de marge d'Ebitda ajusté reste inchangé, entre 19,5% et 20% sur une base comparable.

La croissance reste solide, mais ne surprend plus

Le groupe maintient également son objectif annuel de croissance des ventes dans le bas de la vingtaine de pour cent à taux de change constants, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 3,47 et 3,56 milliards de francs suisses aux taux actuels.

C'est probablement l'une des principales sources de déception. Malgré un trimestre record, la direction ne relève pas ses ambitions commerciales, alors que les investisseurs attendent une accélération de la croissance.

Quelques signaux restent encourageants. Les ventes directes aux consommateurs progressent de 25%, à 393,3 MCHF, et représentent désormais 42,2% de l'activité. Les vêtements bondissent de 38,7%, portés notamment par la collection développée avec Zendaya.

La dynamique géographique est plus contrastée. L'Asie-Pacifique affiche une croissance de 31,9% à taux de change constants, tandis que les Amériques, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires, progressent de 12,4%, après 21% un an auparavant.

On continue ainsi de gagner du terrain grâce à ses innovations, notamment les chaussures Cloudsurfer 3 et Cloudtilt, tout en élargissant progressivement son offre au-delà du running.

Kylian Mbappé, une offensive dans le football sous surveillance

L'entreprise entend également s'imposer dans de nouvelles disciplines. En septembre, elle a annoncé son entrée dans le football avec Kylian Mbappé et Thierry Henry, une opération qui a considérablement accru la visibilité de la marque.

Mais cette offensive connaît déjà une première difficulté en Chine. Des propos de Kylian Mbappé faisant référence à Mao Zedong ont provoqué des réactions négatives dans le pays.

Interrogé par Reuters, le codirecteur général Caspar Coppetti a indiqué être en contact avec les équipes locales, les autorités chinoises et l'entourage du joueur. Il affirme privilégier pour l'instant l'écoute des consommateurs, sans détailler de changement dans la stratégie marketing. Les premiers produits de football restent attendus en 2027.

Cette controverse constitue un risque supplémentaire pour une marque qui mise fortement sur son rayonnement international, même si son impact commercial reste difficile à mesurer.

Le marché attend davantage

On prévoit une accélération de la croissance au quatrième trimestre, portée par les fêtes de fin d'année et les nouveaux lancements. Le fabricant entend toutefois préserver ses prix de vente dans un environnement où de nombreux concurrents multiplient les promotions.

La publication confirme donc la solidité du modèle commercial d'On, capable de faire progresser simultanément ses ventes et sa rentabilité sous-jacente. Mais elle illustre aussi les exigences élevées du marché envers une entreprise de croissance.

Avec des revenus à peine supérieurs au consensus, des bénéfices favorisés par un élément exceptionnel et des perspectives commerciales inchangées, les investisseurs semblent désormais attendre davantage que de simples records pour récompenser le titre.