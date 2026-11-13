On Holding reprend des couleurs grâce au soutien de Berenberg

L'action de l'équipementier sportif suisse On Holding s'inscrit en hausse aujourd'hui à la Bourse de New York, portée par des commentaires rassurants de la banque allemande Berenberg.

L'établissement financier réitère sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours fixé à 38 dollars, estimant que les investisseurs sous-estiment toujours le potentiel de l'entreprise zurichoise.

Dans une note intitulée "Keep calm and carry on" (garder son calme et continuer d'avancer), un jeu de mots inspiré du célèbre slogan britannique et reprenant le nom de la marque, Berenberg met en avant trois piliers de nature à justifier son optimisme et à rassurer le marché.

Alors que le marché s'inquiétait de l'impact d'un environnement commercial très promotionnel (marqué par des rabais généralisés dans le secteur), le fabricant de chaussures et de vêtements de sport a démontré la solidité de son modèle haut de gamme en parvenant à défendre son positionnement tout en séduisant les consommateurs grâce à ses derniers produits.

Le football, un relais de croissance validé

Selon Berenberg, l'entreprise est par ailleurs tout à fait en mesure d'atteindre ses objectifs de croissance à moyen terme sur le marché américain, même si ceux-ci ressortent actuellement au-dessus des attentes moyennes des autres analystes.

Enfin, la banque d'investissement propose une grille de lecture pour évaluer la pertinence des investissements réalisés par la marque dans le football, venant confirmer l'intérêt stratégique de ce nouveau relais de croissance.

Suite à ces commentaires, l'action On grimpait de 2,8% à près de 34 dollars vendredi au bout d'un peu plus d'une demi-heure de cotations.

Si ces propos recevaient un accueil favorable aujourd'hui à Wall Street, le titre perd encore 9% sur la semaine en raison de la réaction négative (-7,2%) ayant suivi la publication de ses résultats trimestriel mardi dernier.