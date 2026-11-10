On Holding : Needham recommande d'acheter sur les points bas

Needham recommande aux investisseurs d'acheter le titre On Holding sur les points bas (buy the dip), alors que ce dernier décroche de plus de 8% ce mardi à Wall Street dans le sillage de résultats trimestriels jugés un peu justes par les investisseurs.

Au vu de la période difficile que traverse actuellement le secteur des vêtements et chaussures de sport, le courtier américain estime que le groupe suisse s'en sort remarquablement bien.

Même si certains investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement des ventes directes aux consommateurs (DTC) via ses boutiques et ses sites, une croissance de 25% dans un tel climat économique reste un très bon chiffre, de son point de vue.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 18% (légèrement au-dessus des 17% prévus par l'entreprise) et le bénéfice par action est ressorti à 0,54 CHF, nettement au-dessus des 0,39 CHF attendus par Wall Street.

Le groupe basé à Zurich a par ailleurs confirmé ses prévisions annuelles, à savoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ 20% à 22% sur l'année, ce qui signifie que la croissance est appelée à légèrement réaccélérer au quatrième trimestre, comme l'anticipaient les analystes.

Alors que la marque devrait continuer à miser sur l'innovation pour se faire connaître davantage et grignoter des parts de marché face à ses concurrents en difficulté, Needham conseille de profiter de l'accès de faiblesse du cours de Bourse pour acheter des titres.

Son objectif de cours ressort à 40 dollars.