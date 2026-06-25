On craint que des milliers de personnes aient perdu la vie après deux séismes majeurs au Venezuela

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* Des habitants désemparés cherchent leurs proches sous les décombres

* Le bilan s'élève à 164 morts, selon la présidente par intérim Rodriguez

* L'opposition fait état de 10 000 personnes portées disparues

* « On se serait cru dans un film d'horreur », raconte un survivant devant un immeuble effondré

(Ajout du dernier bilan et de la citation de Rodriguez aux paragraphes 6 et 8, du nombre de disparus supplémentaires au paragraphe 10, et de la fermeture de la Bourse au paragraphe 34) par Vivian Sequera et Mayela Armas

On craignait jeudi que des milliers de Vénézuéliens aient trouvé la mort après que deux puissants séismes ont ravagé la capitale Caracas et ses environs, piégeant des personnes sous les décombres d’immeubles effondrés et déclenchant de puissantes répliques.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé mercredi après-midi à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey.

À la tombée de la nuit, les secouristes se frayaient un chemin à travers les décombres des bâtiments effondrés à Caracas, tandis que des proches désemparés cherchaient de l’aide pour leurs proches qu’ils craignaient de voir pris au piège. Des survivants encore sous le choc ont été évacués, certains sur des civières.

« Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur », a déclaré Maria Alejandra, une habitante d’un immeuble voisin, qui n’a pas donné son nom de famille.

« Nous avons dû enjamber les décombres et tout le reste. Le concierge de l’immeuble avec le bébé, et tous les voisins qui descendaient. Mais de cet immeuble-là, je n’ai vu qu’une seule famille réussir à sortir. »

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré qu’au moins 164 personnes avaient été confirmées mortes. Ce bilan initial n’incluait pas les victimes de l’État de La Guaira, le plus touché, situé près de Caracas et où se trouve l’aéroport de la ville, où des vidéos tournées par des témoins montraient des scènes de panique alors que les plafonds s’effondraient.

« Des dizaines d’immeubles se sont effondrés, et nous menons actuellement des opérations de sauvetage très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d’en sauver », a-t-elle déclaré à la télévision d’État peu avant 1h du matin, heure locale (05h00 GMT), jeudi.

« L’État de La Guaira est le théâtre d’une véritable tragédie et est devenu une zone sinistrée. »

L'U.S. Geological Survey, qui utilise des modèles prédictifs pour estimer le nombre de victimes, a indiqué que celui-ci s'élèverait très probablement à plusieurs milliers, avec une forte probabilité de dépasser les 10 000.

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et mis en ligne sur X par des dirigeants de l’opposition vénézuélienne, dont beaucoup se trouvent à l’étranger, faisait état de plus de 10 000 personnes portées disparues à 5h40, heure locale (09h40 GMT).

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé, alors que c'était un jour férié.

« Il y a eu un bruit assourdissant. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel », a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

TRUMP PROPOSE SON AIDE

Des répliques ont secoué Caracas jusqu’aux premières heures de jeudi.

Mme Rodriguez a déclaré que le pays se concentrait sur les opérations de sauvetage, notamment l’arrivée dans les prochaines heures d’équipes de secours venues d’autres pays, tout en remerciant plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump .

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts, disposés et capables d’apporter leur aide face à cette catastrophe.

« Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d’une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de victimes », a déclaré M. Trump, qui avait ordonné la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d’un raid violent en janvier.

La mission des Nations unies sur les droits de l’homme au Venezuela a exhorté le gouvernement à lever les restrictions locales sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’une « question de vie ou de mort ». Dans certaines régions, l’accès avait déjà été rétabli alors que les autorités peinaient à faire face à la situation dans un pays accablé par des années de mauvaise gestion économique .

LES HABITANTS SE PRÉCIPITENT DANS LES RUES

Wilmer Azuaje, un ancien député vénézuélien, a filmé le moment où le séisme a frappé l’aéroport de Maiquetía, provoquant l’effondrement de murs et le soulèvement de nuages de poussière.

« À tous, la situation que nous vivons ici est grave. Un séisme de forte magnitude. Regardez dans quel état tout se trouve », a-t-il déclaré tout en filmant la scène.

Mme Rodriguez a indiqué que l’aéroport avait été fermé, ce qui compliquait les opérations de secours.

Partout à Caracas, qui avait déjà été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,3 en 1967, les habitants se sont précipités pour évacuer les lieux alors que les bâtiments tremblaient.

« Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier », a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l’ouest de Caracas. « Tout le monde dévalait les escaliers. »

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a déclaré que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. « Ce séisme était horrible, encore pire que celui de 1967 », a-t-elle déclaré.

Une autre habitante, une employée de bureau de 41 ans qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir reçu une alerte sismique sur son téléphone juste avant que les secousses ne s’intensifient.

« Au moment où j’ai pris mon téléphone et que j’ai commencé à écouter le message, j’ai d’abord ressenti de légères secousses. Puis, en moins de deux secondes, tout s’est mis à bouger. »

Les dirigeants de pays tels que le Salvador, la République dominicaine, le Brésil et l’Espagne ont exprimé leur soutien et leur sympathie. Le département d’État américain a indiqué qu’il était en contact avec les autorités vénézuéliennes et qu’il mobilisait des secours.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30 000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un séisme a provoqué des destructions massives à Mérida et à Caracas en 1812.

LES HÔPITAUX SE PRÉPARENT À ACCUEILLIR LES BLESSÉS

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a doublé ses effectifs pendant le service de nuit pour aider à soigner les blessés, a indiqué un employé de l’établissement.

Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine. La Bourse de la ville a été fermée et ses locaux seront mis à disposition pour soutenir les opérations de secours.

La Croix-Rouge vénézuélienne a indiqué que son siège avait été gravement endommagé, mais qu’elle avait dépêché des équipes de secours dans les zones les plus touchées. La France a déclaré que son ambassade avait été fortement endommagée.

Les infrastructures pétrolières vénézuéliennes ne semblaient pas avoir été touchées dans l’immédiat. Les autorités de protection civile de Maracaibo, près du grand pôle pétrolier du lac Maracaibo, ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé. Un employé de la raffinerie d’El Palito, près de Morón — l’épicentre du séisme —, a déclaré qu’il n’y avait pas de dégâts sur place.

La compagnie pétrolière britannique Shell, qui étudie actuellement l’exploitation de gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés avaient été localisés et qu’aucun n’était blessé.

Une source a indiqué qu’une coupure de courant prolongée pourrait affecter les niveaux de production de brut. Le ministère vénézuélien du Pétrole, la compagnie pétrolière d’État PDVSA PDVSA.UL et son principal partenaire étranger, Chevron

CVX.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.