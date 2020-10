Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMV : marge et production en baisse, titre en hausse Cercle Finance • 08/10/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le groupe autrichien OMV a déclaré que sa production d'hydrocarbures avait diminué au 3e trimestre, atteignant 444 000 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 464 000 barils par jour au 2e trimestre. La marge de raffinage de la société au troisième trimestre a également baissé, à seulement 0,87 dollar le baril contre 2,26 dollars au deuxième trimestre et 5,46 dollars il y a un an. Ce matin, l'action OMV gagnait près de 2% après cette mise à jour commerciale.

Valeurs associées OMV Tradegate +1.04% OMV XETRA +1.56% OMV LSE Intl +2.57% OMV OTCBB 0.00%