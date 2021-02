Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMV : en forte hausse après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 16/02/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les actions de la société pétrolière et gazière autrichienne OMV augmentent de plus de 4 % mardi matin alors qu'UBS a revalorisé le titre à acheter, en invoquant un rythme de désendettement 'sous-estimé'. UBS affirme que le potentiel de gains et de cash-flow de l'activité pétrochimique d'OMV, qui s'est développée avec la récente acquisition de Borealis, est sous-estimé par le marché. 'Nous prévoyons également que le rythme de désendettement surprendra positivement grâce à de nouvelles cessions annoncées lors des résultats annuels', indique UBS, qui relève son objectif de prix de 37 euros à 43 euros. L'analyste voit le gearing (le ratio d'endettement du groupe) passer sous l'objectif de 30 % de la société à la fin de cette période 2021, avant de retomber à 28 % à la fin de l'année 2022.

Valeurs associées OMV Tradegate +3.73% OMV XETRA +3.51% OMV LSE Intl +3.78% OMV OTCBB 0.00%