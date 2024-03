Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OMV: contrat de vente de 500 tonnes de SAV à Ryanair information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Suite à l'achat par Ryanair de 500 tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) auprès d'OMV en octobre dernier, la compagnie aérienne a annoncé aujourd'hui qu'elle achèterait 500 tonnes supplémentaires de SAF auprès d'OMV en 2024.



Cet accord permettra d'économiser plus de 1250 tonnes d'émissions de CO2 - soit l'équivalent d'une centaine de vols Dublin-Vienne.



Dans le cadre du protocole d'accord entre Ryanair et OMV, Ryanair dispose de la possibilité d'acheter jusqu'à 160 000 tonnes métriques de SAF auprès d'OMV jusqu'en 2030.





