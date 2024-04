Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OMV: BPA en hausse de 20% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - OMVannonce que ses ventes ont atteint 8174 ME au 1e trimestre 2024, en repli de 25%.



Le résultat d'exploitation du groupe autrichien affiche une contraction de 10%, à 1233 ME. Le bénéfice net part du groupe affiche pourtant une hausse de 20%, à 468 ME, soit un BPA de 1,43 euro (+20%).



Enfin, le FCF atteint 1003 ME, en recul de 41%.



Pour 2024, OMV s'attend à ce que le prix moyen du pétrole brut Brent se situe autour de 85 USD/baril (prévision précédente : environ 80 USD/baril ; 2023: 83 USD/baril).



Pour 2024, le prix moyen réalisé du gaz devrait se situer entre 20 EUR/MWh et 25 EUR/MWh.







Valeurs associées OMV Tradegate +2.46% OMV XETRA +3.02% OMV LSE Intl +3.65% OMV OTCBB 0.00%