OMV : bien orienté, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - OMV prend 1,6% avec le soutien de Morgan Stanley qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 48 à 57,5 euros, jugeant le titre 'survendu du fait d'un sentiment bas sur l'aval et le gaz'. 'OMV a sous-performé le secteur d'environ 15% depuis fin novembre 2019, principalement sur des inquiétudes au sujet des faibles marges en chimie et prix du gaz', souligne l'intermédiaire financier dans le résumé de sa note. 'Bien que justifié, ceci n'altère pas la capacité du groupe à doubler son dividende actuel sur une base durable, créant ainsi une opportunité d'achat', poursuit le broker à propos du groupe énergétique autrichien.

Valeurs associées OMV Tradegate +1.28% OMV XETRA +1.53% OMV LSE Intl +1.21% OMV OTCBB 0.00%