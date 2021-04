Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom : le bénéfice net progresse de 11% au 1er trimestre Cercle Finance • 20/04/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Omnicom Group a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 287,8 M$ au titre du premier trimestre, contre 258,1 M$ un an plus tôt, soit une hausse de plus de 11%, générant un BPA de 1,33$, supérieur au consensus. Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation a augmenté 10,8%, à 465,4 M$, contre 420,2 M$ au premier trimestre de 2020. Le chiffre d'affaires mondial du spécialiste de la publicité a augmenté de 0,6% à 3426,9 M$, contre 3 406,9 M$ au premier trimestre de 2020. La croissance organique est portée par l'Asie-Pacifique (+2,5%) tandis que les ventes autres régions sont en retrait: -1% aux États-Unis, -6,4% au Royaume-Uni, -2,4% en Amérique latine ou encore -10,2% au Moyen-Orient/Afrique.

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +1.02%