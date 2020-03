Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom : impact 'significatif' du Covid-19 envisagé Cercle Finance • 25/03/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Omnicom annonce s'attendre à un impact qui 'peut être significatif' du Covid-19 sur ses activités et sa liquidité, précisant qu'il ne peut le prédire plus précisément à ce stade, dépendant de la durée et de l'ampleur de la pandémie. 'Au cours des semaines récentes, nous avons renforcé nos mesures existantes pour limiter l'effet du Covid-19 sur nos activités, y compris au regard de nos coûts discrétionnaires, de notre position de cash et de notre liquidité', affirme-t-il.

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE 0.00%