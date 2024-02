Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Omnicom: hausse de 5% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Omnicom publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté en hausse de 5,3% à 2,20 dollars, avec une marge d'EBITA ajusté en retrait de 0,3 point à 16,8%, mais des revenus en croissance de 5% à 4,06 milliards.



En organique, ses revenus se sont accrus de 4,4%, tirés par des croissances de 14,1% pour l'Europe continentale, 13,7% pour l'Amérique latine et 10,9% pour l'Asie-Pacifique, tandis que les Etats-Unis ont presque stagné (+0,6%).



'Pour 2024, nous sommes bien positionnés avec des fondamentaux solides, d'énormes opportunités dans le commerce numérique et le retail media grâce à notre acquisition de Flywheel, et une dynamique de nouveaux contrats', affirme le PDG John Wren.





Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +0.24%