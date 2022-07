Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom: hausse de 5% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Omnicom a dévoilé mardi soir un bénéfice net quasi-stable (+0,1%) à 348,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022, soit un BPA en hausse de 5% à 1,68 dollar, avec une marge d'EBITA ajustée en amélioration de 0,7 point à 15,8%.



Le chiffre d'affaires du groupe de communication s'est montré atone (-0,1%) à 3,57 milliards de dollars, avec une croissance organique de 11,3% contrebalancée par des effets de périmètre et de changes nettement négatifs.



'Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année, nous sommes dans une position financière solide et notre société est bien préparée à faire face aux vents contraires économiques', affirme son PDG John Wren.





