Omnicom: hausse de 5% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en hausse de 4,8% à 1,95 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, malgré une marge d'EBITA ajusté en retrait de 0,2 point à 15,3% pour des revenus augmentés de 6,8% à 3,85 milliards.



Le groupe de communication précise que cette progression des revenus repose sur une croissance organique de 5,2%, tirée par les activités publicité-médias (+7,8%) et expérientiel (+17,6%), à laquelle s'est ajouté l'effets d'acquisitions.



'Avec l'adoption rapide de l'IA générative, la créativité et le talent comptent plus que jamais pour traiter de l'étendue et de la complexité des consommateurs', met en avant son président du conseil et CEO John Wren.





Valeurs associées OMNICOM GROUP IN 95,37 USD NYSE +1,63%