Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom : hausse de 14% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 13:23









(CercleFinance.com) - Omnicom a publié mardi soir un BPA de 1,65 dollar au titre de son troisième trimestre 2021, en hausse de 13,8%, et une marge opérationnelle améliorée de 0,2 point à 15,8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 7,1% à 3,43 milliards de dollars. En organique (hors effets de périmètre et de changes), les revenus du groupe de communication new-yorkais se sont accrus de 11,5%, une croissance à laquelle ont contribué l'ensemble de ses disciplines fondamentales et de ses zones géographiques.

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE -0.38%