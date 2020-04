Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom : départ de la CEO de DDB Worldwide Cercle Finance • 06/04/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Omnicom annonce la démission de Wendy Clark de ses fonctions de directrice générale (CEO) de sa filiale DDB Worldwide, fonctions qui seront donc assumées temporairement par Chuck Brymer, actuellement président du conseil d'administration et ancien CEO de DDB. Il occupera ce poste tandis que la recherche d'un successeur à titre définitif sera conduite. Chuck Brymer a rejoint DDB Worldwide en 2006 en tant que CEO et a dirigé durant 12 ans cette agence de publicité et de marketing.

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE 0.00%