Omnicom : consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom publie un bénéfice net en croissance de 4% à 415 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2019, soit 1,89 dollar par action, un BPA supérieur de quatre cents à l'estimation moyenne des analystes. Le groupe de communication new-yorkais a amélioré sa marge opérationnelle de 0,3 point à 15,6%, pour des revenus en hausse de 1,3% à 4,14 milliards en données publiées, avec une croissance organique de 3,5% emmenée par la santé (+12,9%) et la publicité (+5,1%). Sur l'ensemble de l'année 2019, Omnicom a ainsi engrangé un BPA en progression de 3,9% à 6,06 dollars, malgré des revenus en baisse de 2,2% à un peu moins de 15 milliards de dollars (+2,8% de croissance organique).

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +1.64%