Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom: BPA accru de 12% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Omnicom Group a annoncé mardi soir, au titre du premier trimestre 2023, un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,56 dollar, malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,2 point à 13,5% pour des revenus de 3,44 milliards, en croissance organique de 5,2%.



'Nous avons pris des mesures opérationnelles et mis en place d'autres plans pour atténuer l'impact des vents contraires macroéconomiques potentiels sur notre rentabilité, tout en continuant à générer des rendements attrayants', indique son PDG John Wren.



'En 2023, nous nous attendons à ce que la croissance organique, l'amélioration du portefeuille, la discipline financière et l'allocation réfléchie du capital continuent de profiter à nos clients et à nos actionnaires', poursuit le numéro un du groupe de communication.





Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +0.46%