Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom : aidé par un relèvement de broker Cercle Finance • 12/10/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Omnicom gagne plus de 1% en début de séance et surperforme ainsi légèrement la tendance à Wall Street, aidé par des propos de Barclays qui relève sa recommandation à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 65 dollars. Le broker déclare même voir pour le titre du groupe de communication et de publicité, 'un chemin pour un retour vers le niveau de 80-85 dollars sur lequel il s'est échangé durant la plus grande partie de 2016-19'. 'Les agences ont connu de très faibles performances (sous-performance de 59% pour Omnicom depuis début 2017 par rapport au S&P500) et la grande majorité des investisseurs les voient comme en difficultés structurelles', pointe-t-il.

Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +1.07%