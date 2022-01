Omicron pourrait soutenir l'inflation, estime DWS information fournie par AOF • 13/01/2022 à 10:25



(AOF) - Les prix à la consommation ont augmenté de 7% par rapport à l'année dernière, un taux qui n'avait pas été observé depuis le début des années 1980. Les détails montrent que les augmentations de prix sont largement réparties, commente Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS. Les prix des biens et services, notamment ceux du logement, ont dépassé les moyennes observées avant la pandémie et se situent maintenant à des niveaux similaires à ceux d'avant la grande crise financière, soit environ 4% par rapport à l'année dernière.



Les prix des biens de consommation durables, une catégorie très influencée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, ont connu une hausse record de 16,8% sur l'année. L'inflation des produits non durables ne s'est pas accélérée en décembre, mais elle est également restée autour de son plus haut niveau depuis plusieurs années, à savoir 10,2% par rapport à 2020.



La persistance de taux d'inflation élevés et la vigueur des données récentes du marché du travail renforcent le discours optimiste de la Fed, observe l'économiste.



Pour l'avenir, Omicron semble prêt à dicter le sort de l'économie en janvier et peut-être en février, poursuit Christian Scherrmann.



Mais les indications actuelles sur le déroulement du nouveau variant suggèrent que la Fed restera sur la bonne voie pour réduire sa politique monétaire accommodante, très probablement dès le mois de mars de cette année, en relevant les taux pour la première fois depuis décembre 2018.



Il faut garder à l'esprit que si Omicron a le potentiel de ralentir les progrès réalisés pour atteindre le " maximum d'emploi ", il est également susceptible de pousser l'inflation et donc les anticipations d'inflation à la hausse, ce qui pourrait impliquer des hausses de taux encore plus importantes que les trois ou quatre actuellement prévues par les acteurs du marché, souligne l'économiste.