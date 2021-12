Omicron: la diversification du portefeuille reste le principal outil de gestion des investisseurs

(AOF) - Jusqu'à ce que les experts sanitaires comprennent mieux l'impact potentiel du variant Omicron, les investisseurs doivent rester vigilants en se concentrant sur une diversification appropriée de leur portefeuille, pour faire face à la volatilité du marché, recommande Seema Shah, Stratégiste en chef chez Principal Global Investors

Alors que la semaine passée les marchés ont connu un regain d'anxiété en raison du nouveau variant au covid-19, il existe encore une forte incertitude quant aux caractéristiques d'Omicron, et il faudra un certain temps avant que les experts acquièrent une meilleure compréhension de son impact potentiel.

Alors que le monde attend d'en savoir plus, les investisseurs doivent garder à l'esprit deux facteurs, explique l'analyste Premièrement, les Etats-Unis, autant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle des Etats, ne souhaitent pas de nouveaux confinements; l'épisode Omicron ne devrait donc pas provoquer de chute de l'économie américaine comparable à celle de mars 2020.

De plus, même l'année dernière, après une forte baisse, les marchés ont enregistré un rebond impressionnant. Le S&P 500 a progressé de 98 % par rapport à son creux " COVID " et s'est établi à 35 % au-dessus de son sommet pré-pandémie, observe Seema Shah. Cela semble démontrer que la tentation, aujourd'hui, de favoriser un retour au cash dans les portefeuilles et d'essayer d'opérer un " market-timing " serait une mauvaise décision.

La volatilité du marché risque d'être élevée dans les semaines à venir, alors que les investisseurs digèrent les implications potentielles du variant Omicron. Dans ce contexte d'incertitude et de crainte, la diversification du portefeuille, notamment en intégrant l'exposition à la fois à des actifs à haut rendement et à des actifs de qualité, reste le principal outil de gestion pour les investisseurs, conclut la stratégiste.