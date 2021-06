Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omer-Decugis : large succès de son introduction en Bourse Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Omer-Decugis & Cie, groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques annonce le large succès de son introduction en Bourse. La demande globale s'est élevée à 4 635 196 titres, dont 79,3% pour le Placement Global et 20,7% pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 2,2 fois le nombre de titres offerts (soit une demande de 27,6 ME pour les investisseurs institutionnels et 7,2 ME pour les particuliers). Le prix définitif de l'action a été fixé à 7,50 E, soit le haut de fourchette indicative de prix. La société a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant au Groupe de lever un montant global de 18,3 ME. Ainsi, 2 536 006 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 264 583 actions pour l'Offre à Prix Ouvert.

Valeurs associées OMER-DECUGIS & CIE Euronext Paris 0.00%