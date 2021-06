OMER-DECUGIS & CIE s'introduit en bourse sur Euronext Growth Paris

(AOF) - Omer-Decugis & Cie, groupe international spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques s'est introduit vendredi dernier sur Euronext Growth Paris. Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international basé à Rungis et développé de père en fils depuis 6 générations. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à la distribution, le groupe a développé le savoir-faire spécifique du mûrissage, et est référencé auprès de tous les circuits de distribution de fruits et légumes frais en France et en Europe.

Le groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché, etc...).

Omer-Decugis & Cie est en croissance ininterrompue depuis plus de 10 ans. Omer-Decugis & Cie choisit de s'introduire en bourse afin de doter le groupe des moyens financiers nécessaires pour accompagner ses ambitions de croissance avec un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 millions d'euros et d'une marge d'Ebitda supérieure à 5% d'ici 2025.

L'introduction en bourse d'Omer-Decugis & Cie a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 8 435 295 actions qui composent son capital dont 2 435 295 nouvelles actions émises dans le cadre d'une offre globale, hors exercice de l'option de surallocation.

Le prix de l'offre a été fixé à 7,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 63,3 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 18,3 millions d'euros.

La demande globale, incluant le placement global et l'offre à prix ouvert, a été sursouscrite 2,2 fois.

