Ombrea : levée de fonds et entrée de Mirova au capital

(AOF) - La startup Ombrea, dans une levée de fonds totalisant 10 millions d’euros, ouvre son capital à Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, comme investisseur principal. Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, deux entrepreneurs français et Région Sud Investissement, investisseur historique de la société, complètent le tour de table de cette levée.

L'objectif de cette opération pour Ombrea : étendre ses solutions de gestion et protection des cultures au service d'agriculteurs toujours plus dépendants des aléas climatiques.

L'opération permettra de financer l'accélération du déploiement des systèmes de protection et gestion climatique à plus grande échelle auprès des exploitations agricoles. Ombrea entend ainsi accroître ses investissements de R&D et d'innovation pour accélérer l'optimisation de ses solutions et le développement de fonctionnalités complémentaires, afin de répondre au plus près des besoins des agriculteurs confrontés au changement climatique. Ce sont également 50 emplois qui seront créés pour accompagner cette croissance, d'ici 2023.