Olympique lyonnais : la vente à Eagle Football repoussée au 17 novembre

(AOF) - L'Olympique Lyonnais a fait le point ce matin sur le dossier de la vente à John Textor et confirmé une nouvelle deadline pour une concrétisation de cette cession à Eagle Football déjà repoussée deux fois. L’action OL Bourse est figée depuis mercredi dernier et la direction du club rhodanien a fait savoir qu'un nouveau report fixé au 17 novembre avait été accordé pour finaliser cette opération à 800 millions d'euros.

" A ce jour des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération (…) En ce qui concerne le financement de la transaction, Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction. Néanmoins, ce financement demeure soumis à la finalisation par Eagle Football de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérifications internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Dans ces conditions, le closing de l'opération n'a pas pu être réalisé le 21 octobre 2022. Pathé, IDG Capital, Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre ", précise OL Groupe dans un communiqué.

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.